الطيران المدني الإماراتي: سقوط هليكوبتر بالبحر.. وجارٍ البحث عن طاقمها

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بسقوط طائرة عمودية "هليكوبتر" تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر، مؤكدة أنه جارٍ البحث عن طاقمها.

وقال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن "الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).