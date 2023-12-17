نتنياهو يواصل معارضة خطة أمريكا بشأن غزة

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، التأكيد على أن غزة ستصبح "منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وعضو حكومة الطوارئ، بيني غانتس: "نحن في حرب وجودية لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف.. الوضع الأمني في غزة سيكون بيد إسرائيل بعد القضاء على حماس.. سنواصل العمليات العسكرية لاستعادة المخطوفين وسنحارب حتى نحقق الانتصار.. نعمل كل ما يمكن من أجل حماية جنودنا".

كما ألمح نتنياهو على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وقال: "الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.. التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

وتأتي تصريحات نتنياهو عكس ما تصفها تقارير إعلامية بـ"الخطة الأميركية"، التي تؤيد إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.

من جهته، ذكر يوآف غالانت: أن "الحرب في غزة ستكون طويلة.. العملية البرية في غزة تحقق أهدافها وسنواصل العمليات حتى النصر.. حادث قتل المحتجزين الثلاثة صعب وهو ثمن هذه الحرب الذي ندفعه.. الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر بدأ من حي الشجاعية "الإرهابي".

وأضاف: "جاهزون لعملية توقف تهديدات ميليشيا الحوثي لكننا نعطي فرصة للجهود الدولية ونعمل على بناء قدرات الردع على الجبهة الشمالية".