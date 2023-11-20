الأردن يجهز مستشفى ميدانيًا ثانيًا في قطاع غزة

وأشارت إلى أن 50 طبيبًا سيعملون على تشغيل المستشفى.

ونقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، إشارته أمس الأحد، إلى حاجة القطاع لمزيد من المستشفيات سواء جنوب قطاع غزة أو شماله؛ بسبب تكدس الحالات وعدم قدرة المستشفيات على التعامل معها.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأول موجود في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وافتتح العام 2009، وأسهم عبر بعثاته الطبية المتعاقبة في علاج آلاف الفلسطينيين خاصة جرحى الحروب المتعاقبة على القطاع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وقامت القوات المسلحة الأردنية، خلال الأسبوعين الماضيين، بإنزالين جويين إلى المستشفى لإمداده بمساعدات طبية طارئة، فيما أصيب 7 من كوادره الأسبوع الماضي في قصف إسرائيلي بمحيطه.