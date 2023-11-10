لقطات على مواقع التواصل تظهر قتلى ومصابين في مستشفى الشفاء بغزة

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت منه رويترز، اليوم الجمعة، عددا من القتلى والمصابين من بينهم أطفال في منطقة من مستشفى الشفاء بغزة، يقول متحدث باسم وزارة الصحة في القطاع إنه تعرض لضربات جوية إسرائيلية.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على المقطع الذي قال مراسل الوكالة، إنه صور في منطقة مظللة في الخارج قرب قسم استقبال المرضى في المستشفى الذي يرقد فيه نازحون.

وتحققت رويترز من الموقع بعد وجود طفلة ظهرت في التسجيل، وهي ترتدي بنطالا داكنا وقميصا بنفسجيا ظهرت في لقطات أخرى في مدخل المستشفى.

وتطابق أيضا مظهر مدخل المستشفى مع لقطات أرشيفية، كما أن المصدر الذي حمّل الفيديو قام بتحميل عدة مقاطع من قبل من داخل المستشفى ومعروف وجوده هناك.