مواجهات واعتقالات خلال مداهمات إسرائيلية في الضفة
أصيب اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين في مخيم "الدهيشة" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه المخيم واعتقال 3 شبان.
وأفاد شهود عيان بأن "الجيش الإسرائيلي أطلق خلال المواجهات الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق وتم علاجهم ميدانياً، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام 3 شبان".
واعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شاباً من مدينة قلقيلية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في قرى شمال الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات بعد تصدي الفلسطينيين للمستوطنين، في محاولة لمنعهم من الوصول للمنازل والأراضي الزراعية.
وأفادت مصادر محلية من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا أن الجيش الإسرائيلي داهم المخيم بشكل مفاجئ وسريع وحاصر أحد المنازل.
كما اعتقل 3 شبان فلسطينيين من المخيم، وحسب المصادر أصيب فلسطيني بالرصاص إثر المواجهات التي اندلعت في المخيم عقب الاقتحام.