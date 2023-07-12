مواجهات واعتقالات خلال مداهمات إسرائيلية في الضفة

واعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شاباً من مدينة قلقيلية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في قرى شمال الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات بعد تصدي الفلسطينيين للمستوطنين، في محاولة لمنعهم من الوصول للمنازل والأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر محلية من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا أن الجيش الإسرائيلي داهم المخيم بشكل مفاجئ وسريع وحاصر أحد المنازل.

كما اعتقل 3 شبان فلسطينيين من المخيم، وحسب المصادر أصيب فلسطيني بالرصاص إثر المواجهات التي اندلعت في المخيم عقب الاقتحام.