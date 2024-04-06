"خادم الأسرى".. من هو القيادي في حماس الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله؟
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، أن ضربة جوية على جنوبي قطاع غزة الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال قيادي كبير في الأمن الداخلي لحركة حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك إن قوات الأمن قتلت أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، ووصفه بأنه "قيادي بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس".
وأضاف المتحدث أن سلامة، شغل عدة مناصب رئيسية في حماس، منها رئيس منطقة خان يونس، وكان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في إسرائيل.
ولم تؤكد حماس أو تنفي صحة ما ذكره الجيش الإسرائيلي حتى الآن.
من هو سلامة؟
لا تتوفر معلومات كثيرة عن سلامة، لكن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إنه من مسؤولي جهاز الداخلي لحماس.
وذكر أنه تولى عدة مناصب رفيعة في الحركة، ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.
وأكرم سلامة البالغ من العمر 51 عاماً، هو أسير فلسطيني سابق في السجون الإسرائيلية، وجرى إطلاق سراحه ضمن ما يعرف بصفقة جلعاد شاليط عام 2011.
وقضى 22 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية من أصل 30 عاماً هي مدة محكوميته.
سلامة حاصل على شهادة التمريض ويلقب بـ "خادم الأسرى"، وكان مسؤولاً عن صحة الأسرى في سجن الرملة.
كما أنه شقيق القيادي في الجناح المسلح لحركة حماس، الأسير حسن سلامة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد 48 مرة، بعد أن رفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
وأكدت وسائل إعلام مقربة من حماس مقتل أكرم سلامة، لكنها لم تشر إلى المنصب الذي كان يتولاه في الحركة.