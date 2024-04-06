"خادم الأسرى".. من هو القيادي في حماس الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله؟

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، أن ضربة جوية على جنوبي قطاع غزة الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال قيادي كبير في الأمن الداخلي لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك إن قوات الأمن قتلت أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، ووصفه بأنه "قيادي بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس".

وأضاف المتحدث أن سلامة، شغل عدة مناصب رئيسية في حماس، منها رئيس منطقة خان يونس، وكان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في إسرائيل.

ولم تؤكد حماس أو تنفي صحة ما ذكره الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

من هو سلامة؟

لا تتوفر معلومات كثيرة عن سلامة، لكن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إنه من مسؤولي جهاز الداخلي لحماس.

وذكر أنه تولى عدة مناصب رفيعة في الحركة، ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.