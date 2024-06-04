كيف أكد خطاب خامنئي ضلوع إيران في أحداث الـ 7 من أكتوبر؟

يعكس خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي خلال إحياء الذكرى الـ 35 لوفاة الخميني بكل وضوح، حقيقة الدور الإيراني في أحداث السابع من أكتوبر، والأهداف النهائية التي تسعى إيران لتحقيقها على المستوى الإقليمي.

خطاب المرشد الذي يمثل السلطة الأعلى في إيران، بيّن أن بلاده كان لها الدور الرئيسي في التخطيط والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر، حين قال: "إن تنفيذ حماس لعملية السابع من أكتوبر جاء في الوقت المناسب".

وهنا يظهر سؤال محوري مفاده أن العملية التي نفذت في الوقت المناسب -بحسب خامنئي- نفذت لصالح من؟، ليجيب المرشد عن ذلك في خطابه حين عبر عن حقيقة الأهداف من عملية طوفان الأقصى، بقوله: "من قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد".

وأضاف خامنئي: "منطقتنا كانت بحاجة لهذه العملية وكانت هذه العملية هي الحل لهذه الحاجة"، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى خلطت الأوراق جميعها، وحصلت في لحظة حساسة كان العدو (إسرائيل) يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة".

ثمة جزء آخر من خطاب خامنئي يدلل بشكل واضح على أحد أهم أهداف إيران التي سعت لتحقيقها من خلال عملية السابع من أكتوبر، وهو قول خامنئي: "إن العملية أفشلت محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة".