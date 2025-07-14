حماس: نتنياهو "لا يريد التوصل الى أيّ اتفاق" في غزة

قالت حركة حماس اليوم الإثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يريد التوصل إلى أي اتفاق" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت حماس أن "النصر المطلق" الذي يروج له نتنياهو ما هو إلا وهم كبير لتغطية هزيمته الميدانية والسياسية، لافتة إلى أن "نتنياهو يزجّ بجيشه في حرب عبثية بلا أفق تهدد حياة الأسرى والجنود وتنذر بكارثة استراتيجية لإسرائيل".

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وتأتي تصريحات حماس مع دخول المفاوضات غير المباشرة بينها وبين إسرائيل في العاصمة الدوحة، أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا.

تزامن ذلك مع تأكيد مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء يبحثون "آليات مبتكرة" من أجل "تضييق الفجوات المتبقية" بين وفدي التفاوض.