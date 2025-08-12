بـ12 آلية.. توغل إسرائيلي في ريف درعا واعتقال شابين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الإسرائيلية توغلت فجر اليوم الثلاثاء، في قريتي العارضة ومعرية بريف درعا الغربي، ضمن منطقة حوض اليرموك، مستخدمةً نحو 12 آلية عسكرية.

وأضاف المرصد في بيان أنه "خلال العملية، اعتقلت القوات الإسرائلية شابين من أبناء قرية العارضة الواقعة بين قريتي عابدين ومعرية، دون ورود معلومات عن دوافع وأسباب الاعتقال حتى اللحظة".

أخبار ذات علاقة نشرت منظومة دفاع جوي وأجهزة تشويش.. ماذا تخطط إسرائيل في القنيطرة ودرعا؟

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت ليل الاثنين-الثلاثاء، بأن مروحيات إسرائيلية حلّقت في أجواء محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، بعد ساعات من عملية توغل "ضخمة" نفذتها القوات الإسرائيلية في قرية كرنجة بريف المحافظة.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، دخلت قوة إسرائيلية صباح الاثنين مؤلفة من نحو 100 جندي و20 عربة عسكرية، ترافقهم طائرات استطلاع حلقت بكثافة، إلى القرية، حيث اعتقلت شابًا واقتادته إلى جهة مجهولة.

وعقب إطاحة فصائل معارضة بالرئيس السوري بشار الأسد أواخر 2024، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو المنطقة العازلة في الجولان المنزوعة السلاح، ونفذت مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، مؤكدة أن هدفها منع السلطات الجديدة من السيطرة على ترسانة الجيش السابق.