إصابة 4 فلسطينيين بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى

أُصيب 4 فلسطينيين بجراح متوسطة إثر اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى وفي باحاته، في القدس، قبيل صلاة الجمعة.

وذكر شهود عيان من المصلين أن مجموعة من الشرطة الخاصة الإسرائيلية، دخلت بشكلٍ مفاجئ إلى باحات الأقصى، وانهالوا بالضرب على شاب داخل باحات الأقصى.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى، ومنعت دخول الوافدين للأقصى من أجل صلاة الجمعة. كما اندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات الأقصى بين عدد من الشبان المقدسيين والشرطة الإسرائيلية.

وأفادت طواقم الإسعاف المقدسية المتواجدة في الأقصى، بإصابة 4 مصلين، بجراح متوسطة، إثر تعرضهم لإصابات مباشرة، بقنابل الصوت التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية داخل باحات الأقصى، وخلال توافد جموع المصلين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الشبان المتواجدين داخل باحات الأقصى، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

ويشهد المسجد الأقصى، كل جمعة، توافداً لجموع المصلين من كافة المناطق داخل أراضي الـ 48، وأهالي القدس ومن يُسمح لهم من فلسطينيي الضفة الغربية، ويُقدّر توافد ما يقرب من 50 ألف مصلٍ أسبوعياً ، يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى، حسب تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.