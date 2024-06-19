"حزب الله" ينشر صوراً دقيقة لمنشآت عسكرية إسرائيلية حساسة (فيديو)

نشر "حزب الله" مقطع فيديو ظهرت فيه صور عالية الدقة لميناء حيفا، ومستوطنة الكريوت الإسرائيلية، وما تحتويه من منشآت عسكرية حيوية وحساسة.

الصور التي نشرت، تم رصدها من قبل الحزب، بعد استطلاع جوي قامت بها مسيرة تابعة للحزب، حيث تمكنت من تصوير مستوطنات إسرائيلية، على غرار كريات شمونة ونهاريا ومجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، التي تضم عدة مصانع ومخازن.

وتمكنت المسيرة أيضا خلال الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق، من رصد مواقع اختبارات صاروخية ومصانع التحكم والتوجيه ومبانٍ إدارية لشركة رفائيل، بالإضافة إلى رادار للتجارب الصاروخية.

كما تمّ رصد ساحل خليج حيفا بمجمعاته ومنشآته المدنية والعسكرية ومراكز صناعة السفن.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الفيديو يُظهر "توثيقًا لأنظمة الدفاع الجوي التي تشمل بطاريات القبة الحديدية، وقاعدة بحرية وخليج حيفا، ومواقع حساسة في الجليل".