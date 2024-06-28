أردوغان: لا سبب لعدم إقامة علاقات مع سوريا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا.

وفي تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أعرب أردوغان عن استعداد تركيا لتحسين العلاقات مع سوريا.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بأن سوريا منفتحة على جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين علاقاتها مع تركيا، وفيما إذا كانت هناك إمكانية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا، بحسب "وكالة الأناضول".

وقال أردوغان: "لا يوجد سبب لعدم إقامة العلاقات، بمعنى آخر، مستعدون للعمل معاً على تطوير هذه العلاقات مع سوريا بنفس الطريقة التي عملنا بها في الماضي".