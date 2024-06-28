أردوغان: لا سبب لعدم إقامة علاقات مع سوريا
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا.
وفي تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أعرب أردوغان عن استعداد تركيا لتحسين العلاقات مع سوريا.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بأن سوريا منفتحة على جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين علاقاتها مع تركيا، وفيما إذا كانت هناك إمكانية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا، بحسب "وكالة الأناضول".
وقال أردوغان: "لا يوجد سبب لعدم إقامة العلاقات، بمعنى آخر، مستعدون للعمل معاً على تطوير هذه العلاقات مع سوريا بنفس الطريقة التي عملنا بها في الماضي".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا"، مشيرا إلى أن الشعبين التركي والسوري "شقيقان ويعيشان جنبا إلى جنب".
وأردف أردوغان: "كما حافظنا على علاقاتنا مع سوريا حية للغاية في الماضي، وكما تعلمون، فقد عقدنا لقاءات (في الماضي) مع السيد بشار الأسد، وحتى لقاءات عائلية، ويستحيل أن نقول إن ذلك لن يحدث في المستقبل، بل يمكن أن يحدث مرة أخرى".