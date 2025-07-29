تحركات دبلوماسية مكثفة بين تل أبيب وواشنطن لإنقاذ مفاوضات غزة

قال موقع "المونيتور" إن تحركات دبلوماسية مكثفة بين تل أبيب وواشنطن تجري بهدف "إنقاذ" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

ووصل وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، والذي يشغل أيضًا منصب كبير المفاوضين الإسرائيليين في المحادثات مع حماس والملف النووي الإيراني، إلى واشنطن لمناقشة القضيتين مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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ومن المقرر أن يلتقي ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، هذا الأسبوع في واشنطن مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بما في ذلك وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وسيناقش ديرمر وهنغبي مع محاوريهما إضافة إلى ملف الهدنة في غزة، إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران.

تأتي هذه الزيارة بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، استدعاء فريق التفاوض الإسرائيلي من الدوحة بعد أسبوعين من المحادثات التي جرت بوساطة قطرية.

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وأوضح مكتب نتنياهو، أن الفريق سيعود إلى تل أبيب "لمواصلة المشاورات في إسرائيل".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى تأكيدها أن عودة الفريق إلى تل أبيب لا تعني انهيار المفاوضات. وحسب المصادر، يعني ذلك استمرار فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

وقال ويتكوف أيضًا، إن الولايات المتحدة ستقطع محادثات الهدنة: "لا يبدو أن حماس منسقة أو تتصرف بحسن نية". وردت حماس قائلة إنها لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار.

فجوات

منذ مارس/آذار، تتفاوض إسرائيل وحماس بشكل غير مباشر على أحدث مقترحات ويتكوف، والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار لمدة شهرين في غزة مقابل إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء، على مرحلتين، وإعادة جثث 18 رهينة، على ثلاث مراحل.

يدعو اقتراح ويتكوف أيضًا إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، وتوسيع كبير للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.

وخلال وقف إطلاق النار، سيُطلب من الجانبين مواصلة التفاوض على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

تطالب إسرائيل بالحفاظ على سيطرتها على مساحة ألف متر من الأراضي على طول الحدود بين إسرائيل وغزة من جهة غزة، بالإضافة إلى السيطرة على ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة من جهة غزة خلال وقف إطلاق نار أولي.

ورفضت حماس هذه المطالب، قائلة إن بإمكان إسرائيل السيطرة على مساحة أصغر تبلغ بضع مئات من الأمتار خلال فترة وقف إطلاق النار. كما طالبت الحركة بضمانات قوية من إدارة ترامب بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة التي تستمر 60 يومًا.

وذكرت صحيفة هآرتس يوم الاثنين، أن حماس طالبت، خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة، إسرائيل بالإفراج عن نحو 30 أسيرًا فلسطينيًّا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد مقابل كل رهينة من الرهائن العشرة المقرر إطلاق سراحهم؛ ما يعني أن إسرائيل ستُلزَم بالإفراج عن 288 فلسطينيًّا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد كجزء من صفقة. ورفضت إسرائيل هذا المطلب، وأبدت استعدادها للإفراج عن 120 سجينًا، وفقًا للتقرير.

وتقدر إسرائيل أن الرهائن المتبقين الذين ما زالوا على قيد الحياة ـ 20 من أصل 50 محتجزين لدى حماس ـ جميعهم في حالة صحية سيئة للغاية ويعانون إصابات بالغة.

ووفقًا لتقرير صحيفة هآرتس يوم الاثنين، تُشير أحدث الخرائط التي قدمتها إسرائيل لانسحابها المُقترح من قطاع غزة إلى اتساع الأراضي التي سيطرت عليها في يناير/كانون الثاني، قبل توسيع عمليتها العسكرية.

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وفي الأسبوع الماضي، تراجع نتنياهو عن مطلبه بأن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على ممر موراغ الواصل بين الشرق والغرب، الواقع جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس.