إصابات واعتقالات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدن وبلدات الضفة الغربية

وفي السياق، اقتحم الجيش الاسرائيلي، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشر في أحياء البلدة، كما داهم عددًا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل، وداهم عددًا من الأحياء فيها.

وأضافت وكالة (وفا) أن الجيش الإسرائيلي داهم في مخيم عايدة عددًا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها.

كما طالت اقتحامات الجيش الإسرائيلي مدينة أريحا، حيث انتشر في أحيائها، وداهم عددًا من منازل المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابًّا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة أريحا.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الشابة نفيسة راشد الزربا (30 عامًا) من منزل عائلتها في حي العرب بأريحا.