إصابات واعتقالات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدن وبلدات الضفة الغربية
واصل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الفلسطينيين واعتقالات. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ففي قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية أُصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، وجرى اعتقال أحدهما.
وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني وكالة (وفا)، بإصابة عشريني بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
كما أبلغت المصادر ذاتها، عن إصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الإصابة، واعتقلته في وقت لاحق، دون معرفة طبيعة إصابته.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، فجر الإثنين، المدينة، وسط مواجهات وُصفت بالعنيفة، وأسفرت عن إصابة شاب بالرصاص.
وفي السياق، اقتحم الجيش الاسرائيلي، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشر في أحياء البلدة، كما داهم عددًا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي الخليل، اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل، وداهم عددًا من الأحياء فيها.
وأضافت وكالة (وفا) أن الجيش الإسرائيلي داهم في مخيم عايدة عددًا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها.
كما طالت اقتحامات الجيش الإسرائيلي مدينة أريحا، حيث انتشر في أحيائها، وداهم عددًا من منازل المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابًّا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة أريحا.
كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الشابة نفيسة راشد الزربا (30 عامًا) من منزل عائلتها في حي العرب بأريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل في بلدة عقابا شمال مدينة طوباس الشابين وجدي يونس غنام، وأحمد صقر غنام، بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، وسمعت أصوات انفجارات، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بلدتي عبوين وبيت لقيا، شمال وغرب رام الله. وأفادت مصادر محلية وكالة (وفا)، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدتين، وداهمت عددًا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت الشاب يوسف بدر، من بيت لقيا.
كما طالت اعتقالات الجيش الإسرائيلي اليوم، ستة مقدسيين من بلدتي أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وأم طوبا جنوبها حسب وكالة (وفا).
وتتزامن حملة الاقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية مع حرب تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة، أسفرت عن آلاف من الضحايا والمصابين.