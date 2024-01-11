رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على تدمير أي قرية في لبنان

وجه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء، تحذيرا نادرا إلى ميليشيا حزب الله، قائلا إن قواته قادرة على دخول وتدمير أي قرية في لبنان.

وقال هاليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.