رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على تدمير أي قرية في لبنان
وجه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء، تحذيرا نادرا إلى ميليشيا حزب الله، قائلا إن قواته قادرة على دخول وتدمير أي قرية في لبنان.
وقال هاليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.
ونقل عنه بيان للجيش الإسرائيلي "لقد قاتلنا في غزة، لذا نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا لزم الأمر".
أضاف "بعد ما قمتم به (في غزة)، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها".
ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، قتل 188 شخصاً في لبنان، بينهم 141 عنصرا من ميليشيا حزب الله وأكثر من عشرين مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصاً بينهم تسعة عسكريين.