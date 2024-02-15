هنية يكشف عن شروط حماس للاتفاق مع إسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إنّ أي اتفاق مع إسرائيل، يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإنجاز صفقة تبادل جدية، بحسب ما نقلت رويترز.

وأتت تصريحات هنية بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في العاصمة المصرية الثلاثاء الماضي، من دون أي انفراجة منتظرة للمضي قدما في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، على الرغم من الثقل الذي وضعته كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر في سبيل إحراز تقدم بهذا الملف.