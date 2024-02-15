هنية يكشف عن شروط حماس للاتفاق مع إسرائيل
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إنّ أي اتفاق مع إسرائيل، يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإنجاز صفقة تبادل جدية، بحسب ما نقلت رويترز.
وأتت تصريحات هنية بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في العاصمة المصرية الثلاثاء الماضي، من دون أي انفراجة منتظرة للمضي قدما في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، على الرغم من الثقل الذي وضعته كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر في سبيل إحراز تقدم بهذا الملف.
بدوره، كشف مصدر دبلوماسي دولي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن من بين المعيقات التي تعترض التوصل إلى اتفاق، إصرار حماس على إطلاق سراح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع وتعتبره خطا أحمر.