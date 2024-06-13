العراق.. لماذا يدعو المالكي إلى انتخابات مُبكرة؟

أعادت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الداعية للانتخابات المُبكرة ووضع شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، ذاكرة العراقيين السياسية إلى عام 2018 حين أطاح جناح المالكي برئيس الوزراء حينها حيدر العبادي وحرمه من تولي المنصب لدورة أخرى.

وفجّر المالكي، يوم الأربعاء، مفاجأة في إحدى القنوات التلفزيونية، حين دعا إلى انتخابات مبكرة حتى دون الحاجة إلى حل البرلمان نفسه، كاشفاً عن كون ذلك "فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها".

انتخابات مبكرة

ووفق العرف السائد ما بعد عام 2003، تتشكل الحكومات العراقية بشكل توافقي يتم فيه فرض شروط معينة على المرشح لتولي المنصب، إلا أن "الاتفاقات السياسية السابقة لم يكن ضمنها أن تذهب حكومة محمد شياع السوداني لانتخابات مبكرة، على الأقل لم يعلن عن ذلك لا في الإعلام ولا حتى بشكل تداولته الكتل السياسية"، وفق القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي خلال تصريحه لـ "إرم نيوز".