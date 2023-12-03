رئيس قسم الجراحة بـ"المعمداني": هذا ما جرى في مجزرة حي الشجاعية

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس السبت، أكثر من 50 منزلًا مأهولًا بالمدنيين في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات في مجزرة جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع، كما خلّف القصف دمارًا هائلًا وصفه شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأنه أشبه بـ"زلزال مدمر".

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الدكتور فضل نعيم: "لقد وصل إلى المستشفى المعمداني عقب القصف الإسرائيلي لحي الشجاعية أكثر من 400 قتيل ومئات الجرحى، في منظر مروّع لم تشهده الإنسانية من قبل، إذ كان معظم المصابين من الأطفال والنساء، منهم من هو مصاب بحروق خطيرة، وآخرون أطرافهم مبتورة".