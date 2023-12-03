رئيس قسم الجراحة بـ"المعمداني": هذا ما جرى في مجزرة حي الشجاعية
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس السبت، أكثر من 50 منزلًا مأهولًا بالمدنيين في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات في مجزرة جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع، كما خلّف القصف دمارًا هائلًا وصفه شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأنه أشبه بـ"زلزال مدمر".
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الدكتور فضل نعيم: "لقد وصل إلى المستشفى المعمداني عقب القصف الإسرائيلي لحي الشجاعية أكثر من 400 قتيل ومئات الجرحى، في منظر مروّع لم تشهده الإنسانية من قبل، إذ كان معظم المصابين من الأطفال والنساء، منهم من هو مصاب بحروق خطيرة، وآخرون أطرافهم مبتورة".
وأضاف نعيم، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه لم تتمكن طواقم الإسعاف في مستشفى المعمداني، وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة، من إسعاف الجرحى وانتشالهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على المنطقة، فضلًا عن استهداف طواقم الإسعاف، الأمر الذي أجبر المواطنين من سكان المنطقة على إجلاء الجرحى عبر سيارات مدنية وعربات أحصنة في ظروف إنسانية قاسية لا مثيل لها.
وتابع: "ما زال هناك المئات من القتلى والجرحى تحت الأنقاض، لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
ولفت إلى أن شهود عيان من سكان المنطقة أخبروه بأنهم يسمعون استغاثات لجرحى تحت الأنقاض، لم يتمكنوا من الوصول إليهم.
وبحسب نعيم، فإن المستشفى المعمداني يعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى، والقيام بإجراء عمليات جراحية لهم، بالإضافة إلى نفاد الوقود تمامًا اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة داخله، مؤكدًا أن المستشفى يعتمد حاليًا على الطاقة الشمسية التي لا تغطي 20٪ من حجم احتياجاته.
وأكد نعيم أن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة هو جريمة حرب، وعمليات إبادة جماعية، ومجازر تطهير عرقي، بهدف قتل الفلسطيني في كل مكان وتهجيره من أرضه.
ودعا العالم الحر والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف هذه المذبحة بحق الأطفال والنساء، وتحييد المدنيين عن النزاعات والحروب، بالإضافة إلى تحييد الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف عن الاستهداف والقصف والعمليات العسكرية.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس السبت، عبر عملية مصورة لقصف حي الشجاعية، بأنه اغتال قائد كتيبة الشجاعية في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وسام فرحات، في عملية عسكرية مشتركة بين الشاباك وسلاح الجو الإسرائيلي.