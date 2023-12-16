طرد طالب أمريكي فلسطيني من مدرسته.. كيف حدث ذلك؟

وأصدرت المدرسة الخاصة بياناً قالت فيه إنها تعتبر منشورات المصري على وسائل التواصل الاجتماعي "تحريضية وباعثة على الكراهية"، وهو ما نفته مها المصري.

وأضافت المدرسة في بيانها: "لقد اعتبرنا أن بعض المنشورات مثل نشر صورة لجندي يصوب مدفعًا رشاشًا نحو طفل رضيع داخل الحاضنة، وصورة مع تعليق تشير إلى أن البعض أراد حرق أطفال في فرن، أنها تتضمن إمكانية التحريض على الكراهية وخلق مناخ من الخوف".

وأضافت المدرسة: "كان سلوكها أيضاً من النوع الذي اعتقدت المدرسة أنه يمكن أن يزيد من خطر العنف في مجتمعنا، ويهدد سلامة طلابنا وموظفينا وعائلاتنا".

وقال بيان المدرسة: "لهذه الأسباب، يوضح دليل الطالب واتفاقية التسجيل، أنه إذا انخرط أحد الوالدين في سلوك "تخريبي أو تخويفي أو عدواني مفرط" أو تعارض مع إجراءات السلامة بالمدرسة، أو مسؤولياتها، أو إنجاز برنامجها وأهدافها التعليمية، يجوز للمدرسة اتخاذ الإجراء الذي تراه ضروريا لمعالجة الموقف".

وتناولت المصري في منشوراتها الحديث عن تزايد أعداد القتلى من الأطفال في غزة، وعدد القنابل التي أُلقيت على القطاع، وتاريخ الفلسطينيين الذين طُردوا بطرق عنيفة من فلسطين في عام 1948 لإقامة دولة إسرائيل.

وتقول المصري إن منشوراتها كانت تشير إلى الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.