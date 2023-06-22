عقب انتهاء هدنة هشة.. احتدام القتال في الخرطوم

وتسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أكثر من شهرين، بفرار أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم، ودمار أجزاء كبيرة من العاصمة، وتصاعد وتيرة أعمال العنف خاصة في منطقة دارفور غرب البلاد.

ويصف مراقبون ما أسموها بهجمات الميليشيات المرتبطة بقوات الدعم السريع في مدينة الجنينة غرب السودان بأنها تطهير عرقي.

ووفق شهود، نفذت طائرات الجيش ضربات في مدينة بحري، لترد عليها قوات الدعم السريع بالنيران المضادة للطائرات، التي أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة الصناعية.

وأفاد شهود أن أم درمان أيضًا شهدت إطلاق نيران مدفعية واشتباكات عنيفة، كما وقعت اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

وبحسب سكان كذلك، فقد اندلعت اشتباكات بالقرب من مقر الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، حيث تتجمع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وهي قوة متمردة كبيرة غير متحالفة بشكل واضح مع أي من الفصيلين.