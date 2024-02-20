ميليشيا الحوثي تعلن استهداف سفن أمريكية وإسرائيلية

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت سفينة إسرائيلية بالصواريخ، وشنت هجمات أخرى على مدينة إيلات، جنوبي تل أبيب، وسفن حربية أمريكية في المنطقة.

وقال متحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران على موقع "إكس"، إنهم استهدفوا السفينة الإسرائيلية (MSC SILVER)، بعدد من الصواريخ البحرية "المناسبة"، مشيرا إلى مهاجمة مواقع إسرائيلية "حساسة" في مدينة إيلات بالطائرات المسيّرة.

كما قال المتحدث إن الميليشيا هاجمت بالطائرات المسيّرة، عددا من السفن الحربية الأمريكية في البحرين العربي والأحمر.