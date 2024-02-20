ميليشيا الحوثي تعلن استهداف سفن أمريكية وإسرائيلية
قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت سفينة إسرائيلية بالصواريخ، وشنت هجمات أخرى على مدينة إيلات، جنوبي تل أبيب، وسفن حربية أمريكية في المنطقة.
وقال متحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران على موقع "إكس"، إنهم استهدفوا السفينة الإسرائيلية (MSC SILVER)، بعدد من الصواريخ البحرية "المناسبة"، مشيرا إلى مهاجمة مواقع إسرائيلية "حساسة" في مدينة إيلات بالطائرات المسيّرة.
كما قال المتحدث إن الميليشيا هاجمت بالطائرات المسيّرة، عددا من السفن الحربية الأمريكية في البحرين العربي والأحمر.
وتنفذ الميليشيا منذ 19نوفمبر/ تشرين الثاني، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها مؤكدين أنها تأتي دعمًا لغزة.
ولمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 يناير/كانون الثاني.
كما ينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.
ردا على ذلك، أعلن الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية أصبحت "أهدافا مشروعة"، وبدأوا بمهاجمتها.