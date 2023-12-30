حصاد مصر 2023.. ولاية جديدة للسيسي وعشرات الاكتشافات النفطية

وبشأن التطوير على المستوى التعليمي، أشارت عبدالله، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحكومة المصرية أسهمت في زيادة عدد الفصول، إذ أنشأت نحو 14 ألف فصل دراسي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية، ناهيك عن التركيز على محو الأمية، وهو ما يعكس التركيز على تحقيق التنمية المستدامة.

وأسهمت المبادرة كذلك في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لتحسين الأوضاع الاقتصادية، إذ انخفضت معدلات البطالة؛ ما عزز من حالة الحماية الاجتماعية.

وعن اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، قالت عبد الله، إنه تم التصدي للعديد من القضايا مثل زواج القاصرات والحرمان من التعليم والتحرش والغارمات وغيرها، بالإضافة إلى دور المرأة في العمل السياسي من خلال تمثيلها في البرلمان والمشاركة المؤثرة للسيدات في الانتخابات.

اكتشافات أثرية واسترداد قطع منهوبة

حققت مصر خلال 2023 نجاحًا كبيرًا على مستوى الاكتشافات الأثرية، كان أبرزها اكتشاف مقبرة أثرية مغطاة بالرواسب الرملية، بمنطقة الوديان الغربية بالأقصر، والكشف عن أكبر مدينة سكنية رومانية بشرق النيل بحفائر قصر "أندراوس" بالأقصر، حيث عُثر فيها على أبراج حمام في موقع الاكتشاف.

وتضمنت الاكتشافات أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر أسفل قصر يسي أندراوس، وتعود إلى العصر الروماني، وتم العثور بداخلها على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث ميلادي، فضلا عن عدد من الورش لصناعة وصهر المعادن وأوانٍ وقوارير المياه وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز، وتم الكشف عن 4 مقابر أثرية بمنطقة جسر المدير بسقارة.

كما شملت افتتاح مقبرتي جحوتي وحري من الدولة الحديثة بمنطقة ذراع أبو النجا ضمن مشروع جحوتي بمدينة الأقصر، وافتتاح حجرتين جديدتين بمعبد حتشبسوت بالدير البحري، وافتتاح مقبرة ميرو بشمال العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والكشف عن مجموعة من المقابر من العصر الفارسي والروماني والقبطي بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، إذ تم الكشف عن 3 مقابر من الحجر الجيري من العصر الروماني، و3 مقابر أخرى فردية من العصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي، وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الجبانة العليا.

كما تم اكتشاف تمثال لأبو الهول وبقايا مقصورة كلاوديوس بجوار معبد دندرة بمحافظة قنا، والانتهاء من أعمال مشروع ترميم وحماية وتطوير جبانة الشاطبي الأثرية بالإسكندرية.

وعن اكتشاف المقبرتين جحوتي وحري، يرى الباحث الأثري هاني رشدي، أن المقبرتين جحوتي وحري لهما أهمية كبرى، حيث ترجع إحداهما لعصر الملكة حتشبسوت، بينما كانت الأخرى تابعة لرجل كان يشرف على خزانة الدولة ومدون للرحلات، موضحًا أن المصريين القدماء كانوا يقومون بالرحلات بشكل منظم وفق القواعد والأصول.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا ليس الاكتشاف الوحيد، إذ تم اكتشاف أول بردية كاملة يبلغ طولها نحو 15 مترًا، تتميز بحالة جيدة، ومن المقرر عرضها في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

من ناحية أخرى، فقد نجحت الدولة المصرية خلال عام 2023 في استعادة مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المنهوبة، وتضمنت استرداد 6 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، و4 قطع أثرية من إيطاليا، وقطعتين أثريتين من فرنسا، وقطعة أثرية واحدة من سويسرا، و40 قطعة أثرية من ألمانيا.

كما تم ضبط 960 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

الطاقة النظيفة

تسعى الدولة المصرية بخطوات كبيرة نحو استخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، إذ شهد عام 2023 تركيب أول قطعة نووية في تاريخ مصر بمحطة الضبعة.

وتشمل محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.

وفي هذا الإطار يرى الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي في مصر، الدكتور كريم عبد العزيز الأدهم، أن خطوات كبيرة شهدها هذا القطاع في العام المنصرم، أبرزها التطور الكبير في استخدام الإشعاع طبيًّا أو في المجالات الأخرى، حيث تطور أداء النظائر المشعة بصورة كبيرة، واستُخدم كذلك في تطوير الإنتاج الزراعي.