متحدث الجيش الإسرائيلي يتعرض لمحاولة طعن

تعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إلى محاولة طعن قبل نحو شهر في رعنانا شمالي تل أبيب، وفق ما ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن "الأسير الفلسطيني أحمد زيدات من مدينة الخليل، الذي قام بعملية الدهس في رعنانا قبل شهر، كان ينوي اغتيال أدرعي الذي كان يتناول الطعام في مطعم قريب من مكان العملية"، موضحة أن "زيدات هاجم أدرعي بسكين، إلا أنه نجا من الهجوم".

وكانت رعنانا شهدت في 15 كانون الول/يناير الماضي، عملية دهس وطعن نفذها فلسطينيان بالتنسيق بينهما، مما أدى إلى مقتل مسنة وإصابة 18 شخصا، وفقا لـ"رويترز".

ويمتلك أدرعي، الذي يتحدث العربية، حساباً على منصة "إكس" يورد فيه بشكل منتظم، أخبار الجيش الإسرائيلي ويعلق على تطورات الحرب في غزة.