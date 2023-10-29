إسرائيل تشن عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم، بالتزامن مع محاولات توغل بري في عدة محاور شمال وشرق قطاع غزة.

وشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في غزة لا سيما شمال القطاع، فيما حاولت قواتها التوغل في مدينة خان يونس وبيت لاهيا وجباليا.

وفي الضفة، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة ومخيم جنين وداهمت منازل نشطاء وأسرى محررين من حركة حماس واشتبكت مع مسلحين فلسطينيين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، قبل أن تنسحب.

كما اقتحمت قوات تابعة للجيش والشرطة الإسرائيلية مدينة طولكرم وبلدة ريما شمال مدينة رام الله ما أسفرعن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 10 آخرين، وفجرت منزل عائلة أحد منفذي العمليات ضد المستوطنين.

وشنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في شرق نابلس، واقتحمت مخيم عسكر، واشتبكت مع مسلحين فلسطينيين.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، متزامنا مع تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع إلى مقتل أكثر من 8000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.