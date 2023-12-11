تفاصيل مروّعة للأوضاع الإنسانية بمخيم جباليا في غزة

روى شاهد عيان من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تفاصيل مروّعة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها من تبقى من سكان المخيم، بسبب الاجتياح الإسرائيلي.

وقال شريف الخطيب لـ"إرم نيوز"، إن "شوارع مخيم جباليا تحولت إلى مقابر بسبب العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف الإسرائيلي للسكان"، مؤكدًا أن "هناك آلاف المحاصرين في مراكز الإيواء".

وأضاف أن "الجنود الإسرائيليين يُطلقون النار بشكل مكثف على كل من يتحرك في شوارع المخيم"، لافتًا إلى أن "القناصة قتلوا العشرات من السكان والنازحين إلى مراكز الإيواء والمدارس"، وأشار إلى أنه "لا مياه أو طعام لدينا منذ عدة أيام، والوضع الإنساني في المخيم كارثي للغاية، ولا يمكننا التحرك حتى داخل المدارس، ومراكز الإيواء".