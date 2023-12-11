تفاصيل مروّعة للأوضاع الإنسانية بمخيم جباليا في غزة
روى شاهد عيان من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تفاصيل مروّعة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها من تبقى من سكان المخيم، بسبب الاجتياح الإسرائيلي.
وقال شريف الخطيب لـ"إرم نيوز"، إن "شوارع مخيم جباليا تحولت إلى مقابر بسبب العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف الإسرائيلي للسكان"، مؤكدًا أن "هناك آلاف المحاصرين في مراكز الإيواء".
وأضاف أن "الجنود الإسرائيليين يُطلقون النار بشكل مكثف على كل من يتحرك في شوارع المخيم"، لافتًا إلى أن "القناصة قتلوا العشرات من السكان والنازحين إلى مراكز الإيواء والمدارس"، وأشار إلى أنه "لا مياه أو طعام لدينا منذ عدة أيام، والوضع الإنساني في المخيم كارثي للغاية، ولا يمكننا التحرك حتى داخل المدارس، ومراكز الإيواء".
وقال الخطيب إن "من يُقتل برصاص الجيش الإسرائيلي يتم دفنه في نفس المكان الذي جرى استهدافه فيه، والمئات دُفنوا في الشوارع والطرقات، وحتى المدارس تحولت إلى مقابر، كما أن بعض الضحايا تُركوا في مكان الاستهداف بسبب رصاص القناصة"، مشيرًا إلى أن "كل المناطق في مخيم جباليا تحولت لساحة حرب، والقصف الإسرائيلي دمَّر جميع المنازل والأحياء السكينة، وأن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحماس".
وبحسب الخطيب، فإن "الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير ورقية من الطائرات يطالب فيها بإخلاء المخيم إلى أحياء الدرج والتفاح، والوصول إلى مدينة غزة"، منوهًا إلى أن "جميع مراكز الخدمة الطبية في المخيم متوقفة، والمصابين ينزفون حتى الموت دون تقديم العلاج اللازم".