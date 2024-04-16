هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران، مشيرة إلى أن تل أبيب تخطط لـ"رد محدود".

وأوضحت هيئة البث أن "إسرائيل تخطط لهجوم محدود بشكل يسمح لإيران باحتوائه، وعدم الرد عليه، وبالتالي جر المنطقة إلى حرب شاملة".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله: "سيكون هناك رد على الهجوم الإيراني، لكن السؤال يتعلق فقط بمتى وأين".