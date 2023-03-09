العراق.. تحقيق في شمول أُسر مسلحين من "داعش" بتعويضات مالية حكومية

وكشف خليل أن "هناك أكثر من 47 ألف وحدة سكنية متضررة في سنجار، وأكثر من 6417 سَبيّة وناجين وناجيات، كما أنه بسبب عدم مهنية وإدارة هذه اللجنة لملف سنجار، لم نتسلم التعويضات لحد هذه اللحظة".

وتابع: "نناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بربط قضاء سنجار مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للتخلص من الروتين الإداري السائد وعدم حصول أهالي سنجار على تعويضاتهم".

وفي 3 آب/ أغسطس عام 2014 هاجم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قضاء سنجار؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلًا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم، مع اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما زال مصير الكثير منهم مجهولًا حتى الساعة.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ياسر وتوت، لـ"إرم نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي سيفتح تحقيقًا بالمعلومات التي تتحدث عن شمول أُسر عناصر تنظيم داعش بالتعويضات الحكومية المالية، فهذا الأمر لا يمكن القبول به، وهو مخالفة لكل القوانين العراقية".