إحراق مركبات وحواجز.. نيران الاحتجاجات تصل منزل نتنياهو (فيديو)

تصاعدت احتجاجات عائلات الرهائن الإسرائيليين والمتضامنين معهم وتخللها إحراق مركبات وتنظيم تظاهرات أمام الوزارات وحواجز الطرق وفي محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أخبار ذات علاقة "جنود من أجل الرهائن" يرفضون القتال في غزة

ودعا المحتجون إلى إيقاف الحرب وإعادة جميع الرهائن، معبرين عن رفضهم لخطى الحكومة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، نظمت احتجاجات في شوارع القدس، صباح الأربعاء، للضغط على صناع القرار لمنع انطلاق العملية البرية في مدينة غزة، والدفع نحو اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن.

وصعّد المتظاهرون احتجاجاتهم بإشعال النار وسط حي سكني، ما أدى إلى وصول الحريق إلى إحدى المركبات، وسط إدانات من أوساط سياسية لنشاط المتظاهرين، ووصفهم بـ "المجرمين".

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش: "المجرمون الذين أحرقوا مركبات المدنيين يدركون جيدًا أن هذا لا يخدم عودة المختطفين، بل يخدم فقط الفوضى التي يحاول هؤلاء المتظاهرون من هامش المجتمع الإسرائيلي خلقها في البلاد".

ومن جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "الحرائق الإرهابية قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجري بدعم المستشارة القضائية التي تريد إحراق الدولة"، وفق تعبيره.