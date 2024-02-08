مقتل 3 عسكريين إثر تحطم مروحية في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر، اليوم الخميس، عن وفاة طاقم طائرة مروحية بينهم ضابط برتبة عقيد، إثر سقوطها، بولاية المنيعة التي تبعد 800 كيلومتر جنوب العاصمة.

وبحسب بيان للوزارة، فإنه "أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، سقطت حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية، بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد، وهم العقيد عمارة رضا، والمقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد".

وأمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وعلى إثر الحادث أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث سقوط المروحية العسكرية بالمنيعة.