حماس: ويتكوف منحاز ولا مجال لنزع السلاح

أكدت حركة حماس اليوم السبت أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الحركة في بيان إن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

واتهمت الحركة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالانحياز إلى الجانب الإسرائيلي، ويمنح تل أبيب غطاء لـ"إدارة التجويع".

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وقالت إنه أدلى بتصريحات "مضلّلة" وإن وزيارته إلى مراكز المساعدات بغزة "مسرحية مُعدّة مسبقًا".

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.