"نبش القبور وتعذيب الجرحى".. شهادات مروعة لحصار المستشفى المعمداني بغزة

"رأينا أهوالاً ونجونا من الموت بأعجوبة بالغة".. بهذه العبارات المؤلمة روى فلسطينيان من قطاع غزة تفاصيل الحصار الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، واعتقال عدد من النازحين والمصابين بداخله.

وحسب شهادة الفلسطينيين اللذين عايشا حصار واقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى المعمداني قبل عدة أيام، فإن الجيش نبش قبور القتلى الذين جرى دفنهم داخل المستشفى، وعذب المصابين ونقلهم عبر شاحنات إلى إسرائيل.

وقال الشاب الفلسطيني، محمد الأعرج، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم قبل عدة أيام مستشفى المعمداني بعد تهديدات للنازحين والعاملين فيه بضرورة إخلائه من جميع المتواجدين فيه"، لافتاً إلى أن ذلك أجبر بعض العائلات على الإخلاء.

وأوضح الأعرج، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى وبدأ بتجريف المقبرة الجماعية المخصصة لدفن ضحايا الحرب وبنبش القبور وفتش بين الأموات، ثم بدأ بالهجوم على النازحين بالمعمداني".

وأضاف: "كان هناك المئات من العائلات والمصابين داخل المستشفى، والجيش فصل النساء والأطفال عن الرجال، ونقل الفئة الأولى لجهات مجهولة، وبدأ بحملات تعذيب بحق الرجال والمصابين دون الاكتراث لأوضاعهم الصحية الحرجة".

وتابع: "منذ اللحظات الأولى أمرونا بخلع ملابسنا بالكامل وسلمونا ملابس بيضاء غريبة، وتم نقلنا بصورة مهينة عبر شاحنات عسكرية لعدة أماكن، وكنا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، ولم يقدم لنا الماء أو الطعام لأيام".

وأشار الأعرج إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقه من ذوي الإعاقة ونقله لجهة مجهولة، كما إنه لا يعرف أي معلومات عن أحد عشر فرداً من عائلته عقب اعتقاله من داخل المستشفى"، متابعاً: "المعتقلون كانوا بالمئات ومن أفرج عنهم لا يتجاوزون الخمسين شخصاً".

واستكمل: "تعرضنا للتعذيب والضرب المبرح والحرمان من الدفء والمعاملة الإنسانية، وخضعنا لجلسات تحقيق رغم معرفة الجيش الإسرائيلي أننا مدنيون، ونقلنا بين أكثر من سجن إسرائيلي قبل الإفراج عنا".

وزاد: "الليلة الماضية أبلغونا أنه سيتم الإفراج عنا ونقلنا لغزة بعد نصف ساعة؛ لكنهم تركونا لتسع ساعات متواصلة في العراء ثم نقلنا صباحاً لجنوب غزة بالقرب من الحاجز الأمني الإسرائيلي، وتعرضنا خلال نقلنا للتعذيب الشديد".