تعليق الدراسة بعد اشتباكات مسلحة في مدينة غريان الليبية

علقت السلطات الليبية الدراسة في المؤسسات التعليمية الموجودة وسط مدينة غريان غرب البلاد، بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتيلين على الأقل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية ووسائل إعلام محلية.

ونقل مصدر محلي عن الحكومة أنه "تقرر وقف الدراسة في المؤسسات التعليمية الواقعة في وسط مدينة غريان أما البعيدة عن مناطق الاشتباكات فتستمر فيها الدراسة بشكل طبيعي".

وبموازاة ذلك، طالبت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين بالمنطقة برفع مستوى الجاهزية القصوى، لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، وتسخير الأقسام العلاجية.