الكويت.. مئات البلاغات للداخلية بشأن تزوير الجنسية

كشفت السلطات الكويتية، عن تلقيها 631 بلاغًا خلال 75 يومًا، بشأن تزوير الجنسية الكويتية، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة الداخلية الكويتية تلقت هذه البلاغات بين 15 مارس ونهاية مايو.

وأضافت أن "من أبرز الملفات المرصودة ملف وافدات آسيويات وعربيات وأفريقيات، حصلن على استثناءات، وتجنسن بعد زواجهن من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية، ثم تطلقن خلال مدة لا تتجاوز الشهر".

وأوضحت "القبس" نقلًا عن المصدر، أن "العمل متواصل لإنهاء هذا الملف، ويتم التصدي له بحزم وبلا تهاون لأي تجاوز للقانون، وستجري ملاحقة من تواطَأ بمنح الجنسية لغير مستحقيها".

ولفتت إلى أن "أي عملية سحب للجنسية تخضع للتدقيق الشديد قبل اتخاذ أي إجراء عبر اللجنة العليا للجنسية، التي تعمل وفق أطر موضوعية، وتفحص الملفات بدقة عالية قبل اتخاذ أي قرار".