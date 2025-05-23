رسمياً.. واشنطن تعيّن سفيرها لدى تركيا "مبعوثاً خاصاً" في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك سيتولى دور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وجاء في منشور "الخارجية" على منصة "إكس"، إن سفير تركيا باراك سيعين مبعوثا خاصا في سوريا، تنفيذا لرؤية الرئيس دونالد ترامب لـ"سوريا مزدهرة ومستقرة".

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وأضافت: "لقد عرض الرئيس ترامب رؤيته الواضحة لمنطقة شرق أوسط مزدهرة ولسوريا مستقرة تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها".

وأمس الخميس، أوردت تقارير متطابقة اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، في خطوة تشير إلى التسارع الكبير في تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.

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وكان باراك شارك مؤخراً في اجتماعات أمريكية تركية تناولت مستقبل سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي 13 مايو/أيار الجاري، فاجأ ترامب العالم خلال جولته الخليجية وحديثه من المملكة العربية السعودية بقراره رفع العقوبات عن سوريا.