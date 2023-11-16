لافروف: يجب التفاوض على إقامة دولة فلسطينية‎

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه ينبغي الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية مباشرة بعد وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نقلته وسائل إعلام روسية، أوضح لافروف: "على المدى الطويل، لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي، وكلما تأخرت هذه المسألة زادت صعوبة ضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها".

وتابع وزير الخارجية الروسي "نكرر موقفنا أنه بمجرد وقف القتال وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، يجب أن نجلس إلى طاولة المفاوضات ونتفق على إقامة دولة فلسطينية".

وقال لافروف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والتي "قتل خلالها العشرات".