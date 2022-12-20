إصابة جنديين سوريين في قصف إسرائيلي طال محيط دمشق

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجراً نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها".

وأضاف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي "أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية".