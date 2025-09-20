انتخابات بلا تيار صدري.. كيف يُعاد رسم الخريطة السياسية في العراق؟

رأى خبراء ومحللون أن غياب التيار الصدري عن الانتخابات التشريعية المقبلة يعيد رسم الخريطة السياسية في العراق بطريقة قد تترك آثاراً بعيدة المدى على شكل البرلمان المقبل، وعلى موازين القوى داخله.

ومع استمرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في تأكيده على قرار المقاطعة، فإن مراقبين يعتقدون أن التيار لن يكون غائباً بشكل كامل، وإنما قد يجد منافذ أخرى للتأثير سواء عبر جمهوره أو من خلال رسائل سياسية مبطنة توجّه أصوات القواعد إلى قوائم محددة.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي أن "العراق بلا تيار صدري هو حالة جُرّبت في الفترة السابقة، وأثبتت وجود ثغرة واضحة في العملية السياسية من دون فاعل مهم يملك قاعدة جماهيرية واسعة وثقلاً مؤثراً في التمثيل" وفق تعبيره.

وأضاف العزاوي لـ"إرم نيوز" أن "المرحلة الحالية تحتاج إلى حكومة تقابلها معارضة قوية، لكن مثل هذه المعارضة لم تتشكل في ظل المناكفات السياسية، والصراعات الحزبية حول المناصب، وهو ما جعل المشهد أكثر هشاشة".

ورأى الباحث العراقي، أن "غياب التيار سيترك مآلات غير متصورة، إذ إن القوى المدنية، ولا الإطار التنسيقي، قادران على ملء فراغه، لاسيما أن التيار كان شريكاً مؤسساً للعملية السياسية منذ 2003 وحتى خروجه المفاجئ منها عبر استقالة 73 نائباً، وهي سابقة لم يسجلها أي حزب آخر" بحسب قوله.

من سيملأ الفراغ؟

ويكشف مسار الدورات السابقة أن انسحاب التيار يفتح مجالاً واسعاً أمام القوى الأخرى لملء الفراغ، ففي انتخابات 2021 امتلك الصدر الكتلة البرلمانية الأكبر قبل أن يستقيل نوابه وعددهم 73 ما سمح لخصومه بإعادة توزيع المقاعد.

ويبرز ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كأحد المستفيدين المحتملين من هذا الغياب، فالقائمة تسعى إلى اجتذاب جمهور يبحث عن الاستقرار والخدمات بعد سنوات من الانقسام والتوتر، وهي تراهن على استقطاب جزء من الأصوات الصدرية التي تبتعد عن الإطار التنسيقي، لكنها لا ترغب في المقاطعة المطلقة.

وظهر ذلك جلياً في الانتخابات المحلية الأخيرة حينما تمكنت بعض القوائم المدعومة من السلطة من تسجيل نتائج متقدمة في ظل غياب الصدريين.

بدوره، أكد الخبير الانتخابي أحمد العبيدي أن "الفراغ الصدري لن يُترجم بشكل آلي لمكاسب ضخمة لخصومه، حيث ستتوقف النتائج على حجم المشاركة الشعبية أولاً وعلى قدرة القوى على تقليص عدد مرشحيها، وتجنب تشتيت الأصوات ثانياً".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن المحافظات المختلطة، مثل بغداد وديالى، تمثل بيئة اختبار صعبة، حيث تتداخل القواعد الجماهرية، وبالتالي فإن التنظيم، والانضباط الانتخابي، سيكونان العامل الحاسم وليس مجرد توافر قاعدة جماهيرية واسعة.

وفي مقابل هذه الحسابات يتعامل الصدر مع مقاطعته – وفق مختصين - كخيار مبدئي مرتبط برؤيته للإصلاح، وحصر السلاح بيد الدولة، ورفض المحاصصة، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن استمرار الغياب قد يعزز من قوة خصومه، ويمنحهم شرعية إضافية.

صمود القاعدة الصدرية

ولدى الصدر ملايين الأتباع المنتشرين في مختلف محافظات العراق، يتميزون بارتباطهم التنظيمي الوثيق وبشبكات اجتماعية واقتصادية متجذرة، ولديهم مصالح حزبية وتجارية، واستثمارات، وأعمال امتدت، على مدى سنوات طويلة، من مشاركة التيار في العملية السياسية.

ومع قرار المقاطعة، وما تبعه من انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، تأثر الكثير من هذه المصالح بشكل مباشر، حيث فقد بعضهم امتيازات أو فرصاً كانت مرتبطة بحضورهم في السلطة ومواقع القرار، وهو ما خلق شعوراً بالخيبة لدى بعض الأتباع الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة النفوذ والتأثير.

وفتح ذلك الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى صمود القاعدة الشعبية على المدى الطويل، وما إذا كان الضرر الاقتصادي والاجتماعي قد يقود إلى انشقاقات أو إعادة تموضع داخل التيار.

ويرى متابعون أن التيار قد يعتمد على تكتيك المشاركة غير المباشرة عبر دعم قوائم ترفع شعارات قريبة من خطابه الإصلاحي، وهو ما يمنح التيار القدرة على التأثير في النتائج من دون تحمل مسؤولية المشاركة المباشرة في حكومة أو برلمان يرفضه من حيث المبدأ.