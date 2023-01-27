هل ينجح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اختراق الأزمة السودانية؟

زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السودان، أمس الخميس، وأجرى مباحثات مع أطراف الأزمة السياسية في البلاد، في ظل ظروف معقدة يواجهها السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وتعقدت الأزمة السودانية أكثر إثر قرارات أصدرها رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان بحل الحكومة وإعلان الطوارئ، في الوقت الذي تثار تساؤلات حول إمكانية آبي أحمد في اختراق الأزمة السودانية وإيجاد حلول لها.

واجتمع آبي أحمد مع عدد من المسؤولين في البلاد والمكونات السياسية المختلفة، حيث التقى البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وبمكونات الحرية والتغيير "المجلس المركزي، الكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية"، وكذلك لقاءات أخرى مع لجان المقاومة، والآلية الثلاثية.

وقال آبي أحمد إنه يساند الحل السوداني-السوداني، وإنه لم يأتِ بوساطة إثيوبية بين الأطراف السياسية، لكنه أكد دعمه للعملية السياسية الجارية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير و"المعروفة بالاتفاق السياسي الإطاري"، دون أجندة خارجية من أي جهة.