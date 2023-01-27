هل ينجح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اختراق الأزمة السودانية؟
زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السودان، أمس الخميس، وأجرى مباحثات مع أطراف الأزمة السياسية في البلاد، في ظل ظروف معقدة يواجهها السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وتعقدت الأزمة السودانية أكثر إثر قرارات أصدرها رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان بحل الحكومة وإعلان الطوارئ، في الوقت الذي تثار تساؤلات حول إمكانية آبي أحمد في اختراق الأزمة السودانية وإيجاد حلول لها.
واجتمع آبي أحمد مع عدد من المسؤولين في البلاد والمكونات السياسية المختلفة، حيث التقى البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وبمكونات الحرية والتغيير "المجلس المركزي، الكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية"، وكذلك لقاءات أخرى مع لجان المقاومة، والآلية الثلاثية.
وقال آبي أحمد إنه يساند الحل السوداني-السوداني، وإنه لم يأتِ بوساطة إثيوبية بين الأطراف السياسية، لكنه أكد دعمه للعملية السياسية الجارية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير و"المعروفة بالاتفاق السياسي الإطاري"، دون أجندة خارجية من أي جهة.
شكل نهائي
ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الإفريقي، مكي المغربي، إمكانية نجاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في إحداث اختراق للأزمة السودانية ونجاحه جزئيا في ذلك.
ويشير المغربي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الأزمة السودانية وصلت إلى مشارف نهاياتها، وما يحدث حاليا هو جهود للإخراج وتحديد الشكل النهائي للأزمة".
تشخيص أزمة
ويرى المتحدث الرسمي باسم "البعث العربي الاشتراكي"، عادل خلف الله، أن "الأزمة السودانية جاءت نتاجًا لأسوأ عملية انقلاب حدثت في البلاد".
ويشير خلف الله الذي يرفض حزبه الاتفاق السياسي الإطاري، لـ"إرم نيوز"، إلى أن "أزمة السودان لا يمكن حلها إلا عبر الإرادة الشعبية الوطنية التي تحشد طاقاتها وقواها في أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير لتلازمهما حتى الوصول لإعلان سياسي وإضراب مدني يسقط الانقلاب ويزيل آثاره وفق برنامج وطني"، وفقا لقوله.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان عقب مبادرة قدمتها مصر لحل الأزمة السياسية في السودان، رفضتها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، ودعت لقبولها الكتلة الديمقراطية.
وضع مختلف
ولم يستبعد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أحد أبرز الأحزاب المشاركة في الاتفاق الإطاري، عبد العال مكين، حدوث اختراق للأزمة السودانية بزيارة آبي أحمد.
وقال مكين، لـ"إرم نيوز"، إن "آبي أحمد يتمتع بقبول من قوى الثورة السودانية وأطراف أخرى، وإثيوبيا كانت لها تجربة أنتجت الحكومة السابقة"، مستبعدا استصحاب آبي أحمد لها خلال مبادرته الحالية بقوله إن الوضع تغير بدخول أطراف أخرى في العملية السياسية.
ويعيش السودان مرحلة انتقال هشة عقب سقوط نظام عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليًا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.
وانطلقت في الخرطوم مؤخرًا المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها في إنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.