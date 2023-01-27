المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (الرسمية)، إن "هناك دبلوماسية فاعلة لتأكيد حضور العراق وفاعليته"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيستقبل، غدًا السبت، نظيره المغربي ناصر بوريطة".

وأضاف الصحاف: "ستشهد الزيارة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية".

وكان وزير الخارجية العراقي دعا، في وقت سابق، نظيره المغربي إلى إعادة فتح سفارة الرباط في بغداد، وتسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المملكة.