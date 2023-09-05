الكشف عن انقسامات عميقة وصراعات متنامية بين القيادات الحوثية

قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إن "ميليشيات الحوثي الانقلابية تشهد انقسامات داخلية عميقة، وتعاني من صراعات متنامية بين قياداتها".

وأرجع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، خلفية الصراع الحوثي إلى الاختلاف على تقسيم الأموال المنهوبة من إيرادات الدولة، والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات، مؤكدًا أن الفساد استشرى في مفاصلها، بعد أن استغلت الأوضاع الاقتصادية المهترئة، والأوضاع المعيشية المتردية.

وأفاد بأن الميليشيات الانقلابية تحاول من خلال إطلاق حملات إعلامية للتضامن مع شعب النيجر، ولما أسمته خطة السفارة الأمريكية (ب)، وبافتعال أزمات سياسية مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، للهروب من استحقاقاتها السياسية، والمطالب المتصاعدة بصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها.