مباحثات بين روسيا ودول الساحل الإفريقي لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات بين روسيا ودول الساحل الإفريقي لتعزيز التعاون العسكري
قوة مشتركة لدول الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 4:44 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن الوزير أندريه بيلوسوف أجرى محادثات مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

ونقل بيلوسوف لهم استعداد موسكو لتقديم الدعم الشامل للمساعدة على استقرار منطقة الساحل الإفريقي.

وأضاف أن صيغة الحوار الرباعية ستكون منصة رئيسة لتعزيز التعاون الدفاعي.

وعقب المحادثات، وقع المشاركون مذكرة تفاهم لصياغة خطط لتعزيز التعاون العسكري.

وقطعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر علاقاتها مع الدول الغربية منذ الانقلابات العسكرية، ولجأت بدلًا من ذلك إلى روسيا طلبًا للدعم.

