نواب لبنانيون ينددون بمناورة حزب الله العسكرية
ندد نواب لبنانيون، بالمناورة العسكرية التي أجراها حزب الله مؤخرًا.
ووصف 31 نائبًا في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه في المجلس النيابي، المناورة بأنها "مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها الحزب منذ سنوات".
وقال البيان إنه "لا يحق للحزب زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها".
وأشار إلى أن حزب الله "تحدى بمناورته غالبية اللبنانيين/ ومضمون إعلان القمة العربية في جدة، وأراد إفهام الجميع أن سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية، وأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه".
وطالب نواب في البيان، إنهاء "الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، الذي قضى بحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والشرعية".
كما طالب "بوقف تدخلاته العسكرية والأمنية في الخارج، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعين العربي والدولي".
وشددوا على ضرورة "تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه "حزب الله"، من خلال التهريب وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد".