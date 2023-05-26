نواب لبنانيون ينددون بمناورة حزب الله العسكرية

ندد نواب لبنانيون، بالمناورة العسكرية التي أجراها حزب الله مؤخرًا.

ووصف 31 نائبًا في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه في المجلس النيابي، المناورة بأنها "مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها الحزب منذ سنوات".

وقال البيان إنه "لا يحق للحزب زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها".