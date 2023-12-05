مصادر طبية بغزة تؤكد لـ"إرم نيوز" خروج مستشفى"كمال عدوان" عن الخدمة

وأشار الكحلوت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت، يوم أمس الإثنين، بوابة المشفى الشمالية، ما أدى إلى قتل وجرح 10 مواطنين في استهداف واضح للقطاع الصحي، ولآخر حصون المنظومة الصحية في شمال القطاع.

وأكد خروج المستشفى رسميًا عن الخدمة جراء ممارسات الجيش الإسرائيلي من قصف وتدمير ومحاصرته بالدبابات والآليات، فضلًا عن محاولة الاقتحام وقطع الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى.