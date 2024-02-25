مسؤول إسرائيلي: "تقدم كبير" في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى

كشف مسؤول إسرائيلي، الأحد، أن المناقشات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، "شهدت تقدمًا كبيرًا". وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ(12) عن مسؤول لم تسمه، قوله: "هناك تقدم كبير وأساس متين للمحادثات فيما يخصّ الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصّل إلى اتفاقات".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنّ "الخطوط العريضة للمناقشات التي سيتمّ تقديمها لمجلس الحرب للبتّ فيها تتضمّن إطلاق 40 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزًا في غزة، بينهم أطفال ونساء وجنود وبالغون ومرضى، وذلك مقابل توقّف القتال لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم بعض ذوي الأحكام العالية والقدامى".

وقالت القناة، إن "إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفدًا إلى قطر لمناقشة التفاصيل".