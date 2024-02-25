مسؤول إسرائيلي: "تقدم كبير" في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى
كشف مسؤول إسرائيلي، الأحد، أن المناقشات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، "شهدت تقدمًا كبيرًا". وفق وكالة "الأناضول".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ(12) عن مسؤول لم تسمه، قوله: "هناك تقدم كبير وأساس متين للمحادثات فيما يخصّ الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصّل إلى اتفاقات".
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنّ "الخطوط العريضة للمناقشات التي سيتمّ تقديمها لمجلس الحرب للبتّ فيها تتضمّن إطلاق 40 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزًا في غزة، بينهم أطفال ونساء وجنود وبالغون ومرضى، وذلك مقابل توقّف القتال لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم بعض ذوي الأحكام العالية والقدامى".
وقالت القناة، إن "إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفدًا إلى قطر لمناقشة التفاصيل".
وأشارت القناة العبرية إلى أنّ مناقشات قطر ستبحث من هم الأسرى الفلسطينيون الذين سيتمّ إطلاق سراحهم، وعددهم، وأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة الذين ستطلق حركة حماس سراحهم جراء الصفقة المحتملة.
والجمعة، عُقد مؤتمر باريس لبحث صفقة تبادل أسرى، بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وتجري المحادثات في ظل تفاؤل حذر بشأن فرص التوصّل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.
والأسبوع الماضي، تعثّرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.