أمريكا تستهدف صاروخا حوثيا كان معدا للإطلاق

قال قادة عسكريون أمريكيون إنهم نفذوا ضربة استهدفت صاروخ أرض-جو تابعا لميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران، وأوضحوا أنه "كان مجهزاً للإطلاق من اليمن".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت عبر موقع "إكس" أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.

وفي وقت سابق الجمعة، شنت الميليشيا هجمات جوية على زورق لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة "روبيمار" التي سبق أن استهدفتها، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن الهجوم الحوثي الثاني الذي استهدف "روبيمار" يعقّد جهود ومساعي الإنقاذ، ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.