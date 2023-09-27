تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط سلاح المهندسين

اندلعت اشتباكات عنيفة، واشتدت وتيرة القصف، وتبادل إطلاق النار، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بمحيط سلاح المهندسين في الخرطوم، اليوم الأربعاء، وأسفر ذلك عن إصابة مدنيين بحي الفتيحاب في أم درمان، إثر سقوط قذيفة على منزلهما.

والثلاثاء، تصاعدت وتيرة المعارك بين الطرفين حول مقر قيادة الجيش، إذ نفذت قوات الدعم السريع قصفًا مدفعيًا عنيفًا على مقر القيادة العامة للجيش شرق العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان، إن "الجيش شن ضربات بالمدفعية والطائرات المسيرة على أرض المعسكرات والمدينة الرياضية التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع جنوب الخرطوم"، مضيفين أن "قصفًا مدفعيًا مكثفًا من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان استهدف مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع غرب ووسط المدينة، وشمال مدينة بحري".

إلى ذلك، أفاد شهود عيان أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بين الطرفين في أحياء العمدة، وود نوباوي، والعمدة، وحي العرب وسط أم درمان.