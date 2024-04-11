مكتب نتياهو: حماس لم ترد على مقترح "معقول جدا" للهدنة

اتهم المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس ، بـ"إدارة ظهرها" لمقترح "معقول جدا" للتهدئة في الحرب الدائرة بينهما في قطاع غزة، قدمته قبل أيام أطراف الوساطة: الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وقال ديفيد منسر: "ثمة عرض معقول جدا على الطاولة، وحماس تواصل إدارة ظهرها له".

وانتقد في الوقت ذاته "الضغوط الدولية على إسرائيل"، معتبرا أنها تؤدي الى "مساعدة حماس وإبعادها" عن المفاوضات.

ولم تقدم إسرائيل وحماس أي رد على اقتراح الهدنة، الذي عرضه في القاهرة الأحد، الوسطاء: الأمريكي والمصري والقطري.

وينص المقترح بداية على هدنة من ستة أسابيع، وعلى إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميا، وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر من حماس.

وتطالب حماس بوقف نهائي لإطلاق النار، وهو أمر يرفضه في هذه المرحلة نتنياهو المصمم على "القضاء" على آخر مجموعات حماس المحتشدة برأيه في رفح في أقصى جنوب القطاع، حيث لجأ 1,5 مليون فلسطيني هربا من الحرب.