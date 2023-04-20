العراق.. وفاة رئيس "الوقف السني" الأسبق الهارب بسبب الإعياء خلال مطاردته

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش، مشيرة إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته، ووصل المستشفى متوفى.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، مساء الخميس، إنه "في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش، تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل المحكوم في عدد من المناطق، استقر، اليوم الخميس، في أحد أحياء مدينة الموصل".