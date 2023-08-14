لجنة "أسرى فلسطين في إسرائيل" تعلن عن "تكتيك" جديد للاحتجاج

أعلنت لجنة الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية عن عزم الأسرى مواصلة الاحتجاج لمواجهة الاعتقال، وخاصة الإداري، وذلك عبر برنامج احتجاج جديد يتضمن التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام، ووقف التعامل مع العيادة الصحية، وصولًا إلى العصيان والتمرد.

وجرى الإعلان عن "التكتيك" الجديد، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، دعت له مؤسسات الأسرى الفلسطينية، وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية، تحت عنوان "جريمة الاعتقال الإداري والتحولات الخطيرة التي ترافقها".

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني عبدالله زغاري، إن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1200 ويشكل "تقريبًا ربع عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، مبينًا أن أكثر من 2000 قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري صدرت من السلطات الإسرائيلية، منذُ مطلع العام الحالي 2023.

وأشار إلى أن توجيهات القضاء العسكري الإسرائيلي، وتوجيهات جهاز الأمن العام "الشاباك"، بالاعتقال الإداري، تكون دون محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.

بدوره أكد مدير مركز "حريات"، حلمي الأعرج، أن الاعتقال الإداري "يخلو من معايير المحاكمة العادلة، ويشكل (جريمة حرب)"، داعيًا الحكومة الفلسطينية للذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

من جهته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ارتفع إلى 15 أسيرا، لافتًا إلى تصاعد الاحتجاجات في صفوف الأسرى المعتقلين إداريًا.

وأشار إلى أن الأسرى "بدؤوا خطواتهم الاحتجاجية بالتمرد على بعض الإجراءات اليومية"، وأن "خطواتهم قابلة للتطور والاتساع بحيث تشمل أعدادا وسجونا أخرى".

وتشهد السجون الإسرائيلية توترًا متصاعدًا بين صفوف الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد تولّي إيتمار بن غفير حقيبة وزارة الأمن القومي والمسؤولية المباشرة عن السجون الإسرائيلية.

وكان بن غفير، أصدر قرارًا الشهر الماضي يمنع بموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وهو أمر اعتبرته وزارة الأسرى الفلسطينية، بأنه يمثل "ضوءا أخضر" لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

ومنذُ تولّى بن غفير الوزارة، أصدر قرارات عدة وصفت بالمجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أمر بن غفير بإغلاق المخبز في السجن، والتقليل من استخدام الأسرى للحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان للأسرى على حساب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّد بن غفير بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات، قائلًا إنه "سيعمل على وقف الظروف المريحة والخدمات التي تقدمها سلطات السجون للأسرى الفلسطينيين".