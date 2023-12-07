الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى العودة شمال غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة وسط إطلاق كثيف للنار، وتواجد للآليات والدبابات العسكرية، في ساحة المستشفى ومحيطها.

وقال الممرض حسام المدهون من داخل المستشفى إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه لمستشفى العودة وإخراجه عن الخدمة يكون قد أطلق رصاصة الموت الأخيرة على جميع سكان معسكر جباليا ومحيطه، لأن جميع المستشفيات المتواجدة في شمال غزة قد خرجت عن الخدمة تمامًا".

وأضاف المدهون لـ"إرم نيوز"، أن "الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق، الآن، نيرانها بكثافة في محيط المستشفى، وتمهد لاقتحامه كما فعلت في مستشفيات أخرى في القطاع في استهداف واضح وفاضح للقطاع الطبي والمنظومة الصحية".